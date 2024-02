Après plusieurs semaines de négociations, le PSG et l’Eintracht Francfort ont réussir à s’entendre sur le prêt avec option d’achat d’Hugo Ekitike.

Juste à temps. Alors que le mercato hivernal fermait ses portes ce jeudi à 18 heures en Allemagne, l’Eintracht Francfort a enfin réussi à finaliser le transfert d’Hugo Ekitike depuis le PSG. Pas dans les plans de Luis Enrique cette saison, l’ancien Rémois, dont l’option d’achat de 30M€ a été levée l’été dernier, était d’accord avec le club de Bundesliga depuis plusieurs jours après avoir consenti à des gros efforts sur son salaire. Et alors que la fermeture du marché approchait à grand pas en Allemagne, les différentes parties ont réussi à signer et envoyer tous les papiers en temps et en heure.

Un prêt de six mois avec option d’achat

L’officialisation est tombée il y a peu. Le PSG et l’Eintracht Francfort ont réussi à se mettre d’accord pour un prêt de six mois avec une option d’achat. Si le montant de cette option n’a pas été précisé par les deux clubs, cela devrait être à hauteur de 30M€ plus un pourcentage à la revente, selon plusieurs sources. Restera aussi à savoir si cette option d’achat est obligatoire ou non. Hugo Ekitike portera le numéro 11 chez les Aigles. Sur le site officiel de Francfort, le directeur sportif, Markus Krösche, a exprimé sa fierté après la signature du Français : « Hugo est un jeune joueur qui a déjà prouvé son grand potentiel. Nous étions déjà convaincus par lui l’été dernier et n’avons pas rejeté l’idée. Nous sommes heureux que le transfert ait fonctionné dans le contexte de nos conditions économiques. Nous lui donnons bien sûr le temps dont il a besoin pour arriver. »

Au PSG, Hugo Ektike aura disputé un total de 33 matches pour 4 buts et 4 passes décisives. Présent aux entraînements du groupe professionnel, le joueur n’était pas convoqué pour les matches et n’était pas présent dans la liste Ligue des champions des Rouge & Bleu lors de la première partie de saison. Il aura seulement disputé 9 minutes dans cet exercice 2023-2024, lors de la première journée de Ligue 1 face au FC Lorient (0-0, 12 août 2023). Le jeune attaquant de 21 ans aura l’occasion de relancer sa carrière loin de Paris. « Le Paris Saint-Germain souhaite le meilleur à Hugo pour son nouveau challenge en Allemagne », conclut le club parisien dans son communiqué.