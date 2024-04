Officiel – Le PSG sacré champion de France 2024 !!!

C’est désormais officiel, le PSG est champion de France de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Le 12e sacre des Rouge & Bleu en Hexagone, marquant un peu plus leur hégémonie nationale.

Le PSG attendait avec impatience le résultat de l’AS Monaco face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche en début de soirée. Après avoir raté le coche samedi avec un match nul spectaculaire face au Havre (3-3), les joueurs de Luis Enrique devaient espérer un faux pas de l’ASM (nul ou défaite). Et c’est chose faite avec une victoire des Gones (3-2). Cela permet donc aux Rouge & Bleu d’être officiellement champion de France pour la douzième fois de son histoire après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023. C’est le 50e trophée de l’histoire du PSG.

À voir aussi : La déclaration d’amour de Luis Enrique aux supporters du PSG

Le PSG en course pour un quadruplé historique

Alors qu’il reste encore trois journées à disputer (OGC Nice, Toulouse FC et FC Metz), le club parisien compte actuellement 70 points après 31 journées de Ligue 1 (20 victoires, 10 nuls et 1 défaite) et 76 buts marqués contre 29 encaissés (+47 de différence). Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le PSG a donc soulevé son 10e titre de champion de France. Déjà vainqueur du Trophée des Champions en début d’année, le PSG a donc validé son deuxième objectif de la saison et reste encore en course pour un quadruplé historique avec une finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais (25) et les demi-finales de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (1er et 7 mai). En Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique peuvent encore réaliser quelques belles performances comme rester invaincus à l’extérieur en championnat sur toute une saison.

🚨🚨Le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France pour la douzième fois de son histoire !!!



🏆2/4 pour Luis Enrique, a votre avis, combien de trophées Paris va-t-il remporter cette saison ? 🤔 pic.twitter.com/TlMXfCUxPg — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 28, 2024