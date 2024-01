Officiel – Lemina prêté avec option d’achat à Wolverhampton

Annoncé depuis plusieurs jours, le prêt avec option d’achat de Noha Lemina est désormais officiel. Le titi du PSG va tenter de lancé sa carrière en Angleterre.

Après une présaison prometteuse avec le PSG, Noha Lemina, encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec son club formateur, avait été prêté à la Sampdoria de Gênes, en Serie B afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience dans le monde professionnel. Mais ce prêt a tourné au fiasco, le titi ne jouant que quinze minutes avec l’équipe professionnelle du club italien, le 30 août 2023. Depuis plusieurs mois, il joue avec l’équipe U19 de la Sampdoria. Ce n’était pas le plan au moment du prêt, Noha Lemina a donc cassé son prêt.

A voir aussi : Mercato : L’Eintracht Francfort et le PSG se rapprochent d’un accord pour Hugo Ekitike

Il va retrouver son frère, Mario

Depuis plusieurs jours, on entend parler d’intérêt de plusieurs clubs pour le titi du PSG. Amiens, Le Mans, Stuttgart, Lille ou encore Wolverhampton se seraient intéressés à lui. Le club anglais, déjà intéressé il y a quelques semaines, semblait avoir laissé de côté cette piste. Mais ces derniers jours, son nom est revenu dans l’actualité autour de Noha Lemina. Son prêt avec option d’achat a été officialisé par les deux clubs ce mercredi soir. Les modalités de l’option d’achat n’ont pas été dévoilées par les deux équipes. D’après les dernières rumeurs, elle s’élèverait un million d’euros, et pourrait être payée en deux fois. Le PSG pourrait aussi récupérer 25% d’une possible plus-value à la revente. Si les Wolves décident de lever cette option d’achat, Noha Lemina s’engagerait jusqu’en juin 2029 avec le club de Premier League.