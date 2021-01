Arrivée au PSG en janvier 2020, Luana Bertolucci Paixão est devenue un élément essentiel du onze d’Olivier Echouafni. Alors que son contrat prenait fin en juin 2021, le club de la capitale a annoncé la prolongation de contrat de la joueuse de 27 ans jusqu’au 30 juin 2022. Toutes compétitions confondues, la milieu de terrain de 27 ans compte désormais 13 matchs et 1 but sous le maillot Rouge et Bleu. “Le Club félicite Luana pour cette prolongation de contrat et lui souhaite de poursuivre avec succès sa carrière sous les couleurs parisiennes” a indiqué le PSG sur son site officiel.