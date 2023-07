Lucas Hernandez, Marseillais de naissance, est désormais un parisien. Le défenseur s’est engagé officiellement avec le Paris Saint-Germain pour une durée de cinq ans, le liant au club de la capitale jusqu’en 2028. . Les Rouge & Bleu accueillent un défenseur polyvalent, digne de l’équipe en terme de niveau et de talent, mais atteint par les blessures.

Après Alphonse Areola, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain accueille un nouveau champion du monde 2018 avec les Bleus dans son effectif. En effet, Lucas Hernandez s’est engagé avec le club de la capitale pour une durée de cinq ans, le liant aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028. . En provenance du Bayern Munich, où il aura remporté tout les titres possibles pour le club bavarois en une seule année (sextuplé en 2020 sous Hansi Flick), le joueur arrive dans la ville lumière pour un montant avoisinant les 45 millions d’euros, bonus compris. Une somme bien moindre en comparaison de sa valeur d’antan, lorsqu’il avait été recruté par les munichois en 2019 pour 80 millions d’euros. La faute à ses nombreuses blessures récurrentes. Néanmoins, les Parisiens s’adjugent les services d’un grand défenseur, digne de l’équipe et d’une polyvalence rare : Hernandez est capable de jouer central comme latéral sur le côté gauche. Un renfort de poids pour la défense du PSG allié au recrutement de Milan Skriniar. Welcome in Paris Lucas !

« Je ressens beaucoup de joie ! J’attendais de rejoindre le PSG depuis un bon moment. Ça s’est enfin réalisé. C’est un jour très spécial pour moi et je suis très heureux d’être ici », a déclaré Lucas Hernandez.