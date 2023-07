Le PSG poursuit sa préparation de la saison 2023/2024 et donc la construction de son effectif en ce sens. Après officialisé de nombreuses recrues, les dirigeants parisiens doivent également se pencher sur les départs.

Le Paris Saint-Germain compte à ce stade du mercato estival 2023 pas moins de sept recrues : Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour et Xavi Simons. Ce dernier, a été officialisé aujourd’hui, et prêté dans la foulée au RB Leipzig. Dans le sens des départs, un autre élément de l’effectif parisien prend le même chemin : Lucas Lavallée. Le titi parisien, gardien de but, prolonge d’une saison avec son club formateur et file en prêt du côté de l’USL Dunkerque. Après le championnat National et la Youth League avec la catégorie U19 du PSG, Lucas Lavallée va donc découvrir la Ligue 2 avec le club du nord de la France. Initialement sous contrat jusqu’en 2025 avec les Rouge & Bleu, à 20 ans, le portier est donc dorénavant lié contractuellement à son club formateur jusqu’en 2026. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain « souhaite une très bonne saison à Lucas avec l’USL Dunkerque« .

