Le Paris Saint-Germain féminin poursuit son mercato et enregistre sa quatrième recrue du mercato estival : Nicole Payne. Après le retour de Katarzyna Kierdzynek, la signature de Viola Calligaris et d’Ana Vitoria, c’est au tour de l’internationale nigériane de s’engager avec le club de la capitale. La native de Birmingham aux Etats-Unis signe un contrat de deux ans, la liant aux Rouge & Bleu jusqu’en 2026.

La section féminine du Paris Saint-Germain a entamée la reprise de l’entraînement en début de semaine, et pour la plupart des joueuses de l’effectif de Gérard Prêcheur, c’est la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande qui occupe leur esprit. Malgré cet évènement d’une importance majeure, des recrues s’enregistrent dans le mercato estival des Rouge & Bleu, et aujourd’hui, le club de la capitale officialise l’arrivée de Nicole Payne, quatrième signature de l’été. La défenseure née aux Etats-Unis, avec qui elle a été sélectionnée dans diverses sections de jeune, mais internationale nigériane (2 sélections) depuis 2021 s’engage avec Paris jusqu’en 2026. Après avoir évolué sous les projecteurs de la NWSL (championnat américain de football féminin), c’est sous les feux de la D1 Arkema que la joueuses foulera les terrains de football.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Nicole Payne.



La défenseure internationale nigériane rejoint les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2026. 🆕✍️#WelcomeNicole 🔴🔵 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 20, 2023 Twitter : @PSG_inside

« C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé ! Je suis devenue une joueuse professionnelle à mon adolescence, j’ai grandi en jouant au football depuis mes quatre ans, donc le fait de vivre un moment comme celui-là est très spécial. Je suis vraiment reconnaissante d’être ici. » Nicole Payne pour psg.fr

La jeune joueuse prometteuse de 22 ans s’est prêtée au jeu de l’interview de bienvenue, elle exprime au micro de la PSG TV son enthousiasme à l’idée de rejoindre la capitale française, mais aussi ses objectifs en tant que néo Rouge & Bleu.

Tout d’abord, la native de Birmingham se présente comme « une joueuse rapide et j’adore aller vers l’avant. Je sais que j’ai une mentalité plus défensive, mais j’aime me projeter et rejoindre l’attaque« . Intégrer la D1 Arkema est une source de motivation pour la défenseure : « J’aime ce championnat, il est très compétitif. Il y a beaucoup de joueuses incroyables et particulièrement au Paris Saint-Germain. J’ai hâte de les rejoindre et de faire partie de cette équipe« . Enfin, l’objectif à Paris de l’internationale nigériane est clair : « Mes objectifs sont de gagner l’UEFA Women’s Champions League et le championnat, mais aussi de bien m’entendre avec mes coéquipières, le coach et le staff. Je suis très heureuse d’être ici !«