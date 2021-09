Depuis le début de la saison au Parc des Princes, un évènement a retenu l’attention des supporters Rouge & Bleu et des observateurs. La mythique musique de Phil Collins, « Who Said I Would », chanson historique sur laquelle les joueurs franciliens font leur entrée sur leur pelouse a été remplacé par une musique de DJ Snake, grand fan du club de la capitale. La musique de l’Américain étant relégué à la séance d’échauffement. Une décision qui n’avait pas du tout plu aux supporters parisiens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien au Parc des Princes mais aussi aux observateurs qui suivent de près l’actualité du Paris Saint-Germain.

DJ Snake en personne s’était même plaint de cette modification. Devant tout cet émoi, le PSG a décidé de communiquer officiellement et de revenir sur sa décision. En effet dans un tweet partagé sur leurs réseaux sociaux, le club de la capitale annonce que suite à « l’émotion suscitée par le changement de musique d’entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche. » De plus les Rouge & Bleu ont expliqué que des « échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité avec une sonorité ambitieuse, contemporaine et parisienne. » Une bonne nouvelle pour les fans parisiens qui devraient donc retrouver dès dimanches face à Lyon (21h00) les sonorités habituelles du Parc des Princes.

Devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche.

En parallèle, les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité avec une sonorité ambitieuse, contemporaine et parisienne. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 17, 2021