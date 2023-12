Les rumeurs deviennent des informations et les informations sont aujourd’hui confirmées : Le PSG compte un nouvel actionnaire. Après des mois de pourparlers, Qatar Sports Investments annonce officiellement l’entrée du fond d’investissement américain Arctos Partners.

Après avoir acquis 100% du capital du Paris Saint-Germain il y a plus de dix ans maintenant, Qatar Sports Investments annonce avoir trouvé un accord avec un nouvel actionnaire afin de conclure un partenariat. En effet, c’est le fond d’investissement américain Arctos Partners qui entre dans le capital du PSG à hauteur de 12,5% selon les informations de nos confrères d’RMC Sport. Sur son site officiel, le club de la capitale décrit ce partenariat : « L’investissement d’Arctos servira à développer les opérations du PSG et à soutenir les initiatives immobilières stratégiques du club, notamment celles liées à son stade et aux futures phases de développement du centre d’entraînement du PSG à Poissy, en banlieue parisienne« , avant d’ajouter une précision concernant le plan sportif : « En tant que propriétaire sans contrôle, Arctos n’influencera pas les questions sportives sur le terrain. QSI continuera à maîtriser toutes les décisions prises au PSG« .

Le président directeur général du Paris Saint-Germain et QSI, Nasser Al-Khelaïfi, s’est exprimé sur cet accord historique sur le site officiel du club de la capitale : « Nous sommes heureux d’accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain – basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l’excellence dans tout ce que nous faisons. Arctos est un partenaire remarquable pour nous aider à atteindre nos objectifs, offrant une expertise stratégique, des idées et de l’innovation à notre entreprise, tout en fournissant des investissements et de nouvelles relations pour soutenir nos objectifs footballistiques et sportifs. Dès le premier jour, ils ont cru avec passion à notre projet, à notre plan et à notre vision pour le club – et nous sommes fiers de les compter dans notre famille. Ce jour est une étape importante dans l’histoire du Paris Saint-Germain et contribuera grandement à la poursuite du succès et de la croissance de notre grand club« .

Par la même voie, le cofondateur et associé directeur d’Arctos Partners, Doc O’Connor : « QSI a transformé le Paris Saint-Germain en l’un des clubs de football les plus renommés et accomplis au monde, en développant à la fois une marque internationale et l’une des communautés de supporters les plus engagées au monde. Aujourd’hui, le PSG est une institution sportive iconique avec une histoire riche et qui est régulièrement en lice pour les premières places dans les compétitions nationales et européennes. La première fois que nous avons rencontré le club, nous avons ressenti la magie du PSG et son lien profond avec la ville de Paris. Notre investissement dans le club s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de partenariat avec les meilleures équipes en Amérique du Nord et en Europe. Nous sommes ravis de rejoindre la famille du PSG et nous nous réjouissons de collaborer avec le président Nasser Al-Khelaïfi pour maximiser le potentiel du club. Nous apporterons notre expertise stratégique et nos investissements pour favoriser la prochaine phase de développement, de croissance et de succès de cette grande institution« .