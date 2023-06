Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG semble vouloir tabler en partie sur des recrues libres de tout contrat. En ce sens, le club de la capitale se serait penché sur la piste menant à Ilkay Gundogan ces dernières semaines. Une piste sur laquelle la concurrence était bien présente et avait de l’avance.

Si le PSG n’a pour le moment officialisé aucune recrue, les pistes se multiplient tout de même pour ce mercato estival. Si certaines pourraient et devraient se concrétiser, d’autres échoueront et ont déjà échoué. C’est le cas de celle menant à Ilkay Gundogan. L’international allemand est arrivé en fin de contrat avec Manchester City et était donc libre de s’engager avec le club qu’il souhaite, ou prolonger avec le champion d’Europe et d’Angleterre. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui, selon les derniers échos de la presse, s’était placé dans la course afin d’attirer le milieu de terrain de 32 ans. Ce dernier avait plusieurs offres sur la table, et a désormais fait son choix. En effet, Ilkay Gundogan a officiellement rejoint le FC Barcelone. Le champion d’Espagne a annoncé la nouvelle ce lundi matin.

𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 𝑵𝑬𝑾𝑺 İlkay Gündoğan joins FC Barcelona! — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023 Twitter : @FCBarcelona

Le PSG devra se pencher sur d’autres dossiers s’il souhaite renforcer son milieu de terrain. Paradoxalement à cet échec, les pistes se font rares pour l’entrejeu Rouge & Bleu. A l’image des officialisations tardives au cours de cet été 2023, il faudra se montrer patient pour les suiveurs du Paris Saint-Germain qui souhaitent voir les recrues arriver.