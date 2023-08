Officiel : Thiniba Samoura rejoint le PSG

La jeune défenseure centrale Thiniba Samoura (19 ans) rejoint officiellement le Paris Saint-Germain. L’ancienne du PFC s’est engagée jusqu’en 2026 avec le club de la capitale. La section parisienne dirigée par Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy poursuit son avancée sur le mercato estival 2023.

Le PSG féminin s’active pour conclure son mercato en beauté. Après les arrivées – entre autres – de Nicole Payne, Viola Calligaris et Ana Vitoria, Paris a officialisé le recrutement de Thiniba Samoura, la jeune internationale française U19 en provenance du Paris FC. Son arrivée vient notamment pallier le départ d’Estelle Cascarino à la Juventus Turin.

À la recherche de renforts pour renforcer son secteur défensif depuis plusieurs semaines, le club a porté son dévolu sur la parisienne, qui devrait être suivie d’autres arrivées selon Le Parisien. Samoura apportera au club ses qualités de vitesse, de puissance et ses bonnes capacités de relance. Née en 2004 à Paris, la Française a débuté le football à l’âge de 11 ans avant de rejoindre le PFC quatre ans plus tard. Depuis, elle a disputé 9 matchs de D1 Arkema et 1 match de Coupe de France avec son club formateur. Habituée de l’Equipe de France espoir, la défenseure compte 29 sélections en tout avec les U16, les U19 et les U20. Elle figure d’ailleurs dans le 11 type de l’Euro U19 de cet été.

Cette signature démontre que le PSG Féminin se tourne vers la jeunesse, après les acquisitions d’Ana Vitoria (23 ans), Payne (22 ans) et Korbin Albert (19 ans) cet hiver. Thiniba Samoura ne devrait pas être la dernière recrue du mercato, puisque le club cherche à combler la perte de Diani, partie à Lyon, dans le secteur offensif.