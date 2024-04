Officiel – Warren Zaïre-Emery prolonge au PSG

C’était dans l’air depuis quelques semaines et c’est désormais officiel. Warren Zaïre-Emery prolonge son contrat jusqu’en 2029 avec le PSG.

Dans ce sprint final haletant, le PSG a annoncé une excellente nouvelle juste avant le coup d’envoi de PSG / Le Havre. Alors que son contrat prenait fin en 2025 avec les Rouge & Bleu, Warren Zaïre-Emery se devait de prolonger avec son club formateur. Et rapidement, les dirigeants parisiens ont échangé avec le représentant du joueur, Jorge Mendes, pour une prolongation de contrat longue durée. Et l’officialisation est intervenue ce samedi 27 avril.

Zaïre-Emery lié avec son club formateur jusqu’en 2029

En effet, juste avant le coup d’envoi de PSG / Le Havre, Warren ZaÏre-Emery et le président Nasser al-Khelaïfi ont annoncé la nouvelle devant le public du Parc des Princes. Le Titi de 18 ans a prolongé son bail jusqu’en juin 2029. Avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, Warren Zaïre-Emery est considéré comme la nouvelle tête d’affiche du projet parisien. Cette saison, l’international français s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu avec un total de 38 matches (2.890 minutes) pour 3 buts et 6 passes décisives.

Pour le site officiel du club, Warren Zaïre-Emery s’est exprimé sur cette prolongation de contrat avec son club de coeur : « Je suis très fier et heureux de poursuivre mon aventure avec le club de mes débuts, le Paris Saint-Germain, mon club d’enfance. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaifi, qui m’accompagne depuis mes débuts, pour la confiance qu’il m’a accordée. Je suis reconnaissant pour tout ce que le club a fait pour moi jusqu’à présent. Je tiens aussi à remercier tous mes anciens coaches et formateurs, mais aussi tout particulièrement l’entraîneur Luis Enrique, et tous ceux qui m’ont accompagné depuis mon arrivée ici en 2014, toutes ces personnes qui font tout pour m’aider à réussir, tout le staff du Paris Saint-Germain qui me pousse beaucoup par son soutien, et les supporters qui, je l’espère, continueront à être fiers. »