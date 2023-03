À deux jours du grand choc contre le Bayern Munich, le PSG s’est rassuré contre le LOSC (4-3), l’OM (3-0) et Nantes (4-2). Neymar est absent à cause de sa blessure à la cheville mais le duo Messi-Mbappé est bien en place. Vainqueur contre le club de la capitale au match aller (0-1), le Bayern Munich reste confiant sur ses chances de qualification. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Oliver Khan, président du directoire du club allemand, a donné son avis sur l’effectif parisien et sur le sien.

« Malgré toute l’estime que je porte à ces trois-là (Mbappé-Messi-Neymar), je suis très satisfait de notre effectif. À côté de nos jeunes joueurs, nous voulons avoir aussi des superstars à Munich. Et nous les avons toujours eues. Sadio Mané, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, le jeune Jamal Musiala… Regardez, je pourrais passer en revue toute l’équipe. Beaucoup de top joueurs internationaux veulent venir chez nous. Joao Cancelo aurait certainement pu aller ailleurs cet hiver. »