Le message de Neymar après l’annonce de sa fin de saison

C’est le coup de tonnerre de ce lundi. Blessé à la cheville contre Lille le 19 février dernier, Neymar espérait pouvoir faire son retour contre le Bayern Munich. Mais il va manquer la fin de la saison, lui qui va se faire opérer. Il est sorti du silence sur son compte Instagram.

Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2017, Neymar n’a jamais pu jouer une saison entière. Il a très souvent été gravement blessé. Lors de cet exercice 2022-2023, le Brésilien (31 ans) s’est blessé à la cheville contre Lille le 19 février. Il s’était déjà blessé au même endroit lors de la Coupe du monde avec le Brésil. L’ancien du FC Barcelone est fragile dans cette zone de son corps. Ce lundi, le PSG a expliqué que depuis plusieurs années, Neymar « a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite. » Le staff médical des Rouge & Bleu « a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive », a indiqué le club de la capitale dans son point médical.

« Je reviendrai plus fort »

Le numéro 10 du PSG va bientôt se faire opérer à l’hôpital ASPETAR de Doha. Le club de la capitale a expliqué qu’il sera absent des terrains entre trois et quatre mois. Sa saison est donc d’ores et déjà terminée. Une nouvelle épreuve pour le Brésilien, qui enchaîne les pépins physiques depuis six ans. Sur son compte Instagram, il est sorti du silence. Il a posté une photo de lui tête baissée avec la légende suivante : « Je reviendrai plus fort. » Il a obtenu le soutien de ses coéquipiers (Kimpembe, Verratti…) mais également d’anciens coéquipiers (Idrissa Gueye) ou d’amis (Néné).