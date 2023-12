Gianluigi Donnarumma connaît une période difficile avec le Paris Saint-Germain. Il a été l’auteur de quelques dégagements hasardeux, d’une faute de main contre Newcastle mais aussi d’une expulsion prématurée face au Havre le week-end dernier. Avec l’entrée Arnau Tenas, le statut du portier italien a été remis en cause par de nombreux observateurs sur la toile. Pascal Olmeta, ancien gardien de l’OM et de l’OL, n’est pas de cet avis et prend la défense du vainqueur de l’Euro 2020 dans Rothen s’enflamme.

« Il n’a jamais été mis dans les meilleures conditions au PSG »

« Ceux qui critiquent Gianluigi Donnarumma n’y connaissent rien. Et c’est pourtant ceux qui parlent le plus. Il a 24 ans. Il reste l’un des meilleurs gardiens du monde sur sa ligne. Mais il n’a jamais été mis dans les meilleures conditions au PSG. Il a 24 ans, il a fait toutes les sélections jeunes, il est vainqueur de l’Euro 2020, meilleur joueur de la compétition, décisif lors de la séance de tirs au but. Il arrive à Paris et on lui met Keylor Navas sur le dos. Déjà les choses n’étaient pas claires, tu commences à lui mettre le doute, ce n’est pas normal du tout.

Ensuite on lui colle le fiasco du Real, même s’il a fait une grosse erreur, mais comme beaucoup d’autres. Et pour finir vous avez un coach qui lui demande de jouer au pied. Mais il n’a que le pied droit, le gauche il ne s’en sert que pour l’embrayage… Ne lui demandez pas de jouer avec les deux pieds alors qu’il n’en a qu’un. Ça reste l’un des meilleurs gardiens au monde sur sa ligne pour moi. J’ai fait le calcul, il a fait gagner 9 points au PSG sur des arrêts décisifs cette saison. C’est énorme pour un gardien de but ».