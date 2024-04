Après la victoire du PSG face à l’OM (0-2), le débat se fait autour de Kylian Mbappé. Une sortie justifiée ? prématurée ? Peu importe pour Luis Enrique qui a fait son choix en remplaçant le Français à la 65e minute pour faire entrer en jeu Gonçalo Ramos, qui marquera 20 minutes plus tard le but du break.

La déception sur le visage de Kylian Mbappé à peine cachée au moment où le numéro 7 apparaît sur le tableau d’affichage à la 65e minute, Luis Enrique a fait son choix. Le technicien espagnol décide de faire entrer en jeu Gonçalo Ramos. L’international portugais fait office de coaching payant pour l’ancien sélectionneur de La Roja en inscrivant le but du break à la 85e minute. Pour Kylian Mbappé, auteur d’un match insuffisant et de retour de sélection avec deux fois 90 minutes dans les jambes, la sortie est jugée prématurée par Daniel Riolo. L’éditorialiste, au micro de l’After Foot, a tout de même fait part de sa compréhension du choix de Luis Enrique : « Il (Mbappé ; Ndlr) n’était pas en train de faire un match de dingue […] Que ce soit lui ou Dembélé, je pense que Paris pouvait garder un peu de profondeur mais ils n’en ont pas gardé. Mais je comprends le choix, j’imagine qu’il (Luis Enrique ; Ndlr) voulait avoir plus de contrôle au milieu et densifier toute cette zone pour garder le ballon. Je comprends le choix mais j’aurais gardé Mbappé encore un peu parce que je sentais qu’à ce moment-là, il était en train d’être un peu mieux. C’était une période où le PSG était pas mal et derrière sa sortie, ça a été la période où le PSG a le plus souffert parce qu’il a fallu se réorganiser. Mais je comprends« .

Cependant, Daniel Riolo, comme à l’accoutumée, n’a pas été tendre avec Luis Enrique en pointant du doigt notamment la communication de l’Espagnol : « On a le droit de discuter un entraîneur ? J’ai l’impression que depuis qu’il y a Luis Enrique, on n’a plus le droit. Depuis qu’il vous a mangé le cerveau, on n‘a plus le droit d’en parler. Ses choix sont les bons ? De faire jouer Vitinha en 8 ? De faire jouer Mbappé où il faut ? […] Ma première critique, c’est sa communication, foutage de gueule. Deux : ses choix. C’est de tourner en rond pour avoir une meilleure équipe que celle que je décris depuis six mois’, a-t-il déclaré avant d’embrayer sur la gestion du cas Mbappé par Luis Enrique : « Quand il (Luis Enrique ; Ndlr) dit : ‘Il faut qu’on apprenne à jouer sans lui’, puis qu’avant-hier, il dit : Ah non, ce n’est pas sûr qu’il parte’. Mais je croyais que t’étais en train de préparer son départ ? Il se fout de ta gueule. Je ne supporte pas quand il arrive et qu’il dit le Barça c’est son club de cœur et qu’il y a quatre ou cinq joueurs qui pourraient jouer au PSG, tu n’as pas besoin d’entendre à ça. S’il avait dit ça à l’OM, ça retournait le stade, c’est une honte. Sa carrière ne montre pas que c’est un génie« .