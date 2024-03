OM / PSG : Des retours importants côté Marseillais

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), se joue à l’Orange Vélodrome le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Invaincu à domicile cette saison, l’équipe phocéenne devra composer avec un groupe très décimé alors que le PSG est presque au complet.

À l’occasion de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats, le 107ème Classique se disputera entre le PSG et l’OM et une série en cours rend ce match plus excitant que d’habitude. Les Marseillais sont invaincus à domicile toutes compétitions confondues cette saison. Une série que comptent bien stopper les Parisiens afin de se préparer pour les grandes échéances à venir. En ce sens, l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset sera privée de six joueurs dont Leonardo Balerdi, Bamo Meïté, Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Pape Gueye et Ismaïla Sarr. Malgré cela, deux éléments importants ont fait leur retour à l’entraînement, Samuel Gigot et Ulisses Garcia, tous deux disponibles pour le match de dimanche selon RMC Sport. Des nouvelles qui arrangent tout de même bien les affaires du PSG qui doit affronter trois jours après, le Stade Rennais en demi-finale de Coupe de France. Du côté des Parisien, quelques incertitudes existent avec Marquinhos, Skriniar et Asensio mais les trois ont fait leurs retours à l’entraînement collectif cette semaine. Mis à part Kimpembe absent de longue date, Luis Enrique pourra donc composer avec un groupe quasiment au complet pour le plus grand bonheur des supporters du club de la capitale.