OM / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Le PSG retrouve la compétition ce dimanche. Et pour débuter ce sprint final haletant, quoi de mieux qu’un Classique face à l’Olympique de Marseille. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit composer sans Presnel Kimpembe, Bradley Barcola et Nuno Mendes. En revanche, Marquinhos, Milan Skriniar et Marco Asensio ont fait leur retour dans le groupe parisien.

À voir aussi : OM / PSG : Annoncez votre pronostic

Mbappé titulaire et capitaine

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma débute dans les cages. La charnière centrale est composée de Lucas Beraldo et Danilo Pereira. En l’absence de Nuno Mendes, Lucas Hernandez débute au poste de latéral gauche et Achraf Hakimi à droite. Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz sont associés dans l’entrejeu. En attaque, Kylian Mbappé est titulaire et porte le brassard de capitaine. Il sera accompagné par Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé en attaque. Du côté de l’OM, les joueurs incertains Leonardo Balerdi et Ulysses Garcia sont titulaires.

🚨 Le XI du PSG avec le trio Kolo Muani – Mbappé – Dembélé aligné.

Le milieu « classique » Fabian Ruiz – Vitinha – Zaire-Emery débutera aussi contre l’OM



🗣️ Que pensez-vous du XI aligné par Luis Enrique ?!#OMPSG pic.twitter.com/jcKQy0EwxF — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 31, 2024

Feuille de match Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain

27e journée de Ligue 1 – Stade : Vélodrome – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Marc Bollengier – VAR : Jérémie Pignard et Hamid Guenaoui.