OM / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Pour ce classico, Luis Enrique va-t-il faire un peu tourner son équipe ?

Avec le Classico de ce soir, le PSG entame une première quinzaine d’avril intense. Trois jours après la rencontre contre Marseille, le club de la capitale recevra – au Parc des Princes – le Stade Rennais pour le compte de la demi-finale de Coupe de France. Il y aura également la double confrontation contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Dans l’optique de ce début de mois chargé, et compte tenu de la belle avance en tête du championnat (10 points sur Monaco), Luis Enrique pourrait être tenté de faire quelques changements dans son onze de départ. Seules certitudes, le coach espagnol ne devrait pas pouvoir compter sur Presnel Kimpembe, Bradley Barcola et Milan Skriniar pour ce match contre les Marseillais.

A voir aussi : Un flocage spécial pour OM / PSG

Mbappé titulaire ?

Le Parisien et l’Equipe ne sont pas d’accord sur le onze que devrait aligner le coach du PSG ce soir. Pour le quotidien sportif, c’est Keylor Navas qui devrait être titulaire dans les buts, alors que le quotidien francilien place Gianluigi Donnarumma. En défense, ils ne sont pas d’accord sur le poste de latéral droit. Pour l’Equipe, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait débuter à ce poste alors que le Parisien titularise Achraf Hakimi. Le quotidien francilien place le titi dans le milieu à trois en compagnie de Vitinha et Manuel Ugarte. Le quotidien sportif opte pour un milieu Vitinha-Ugarte-Ruiz. Enfin, en attaque, ils ne sont pas non plus d’accord sur l’identité du numéro 9. L’Equipe titularise Randal Kolo Muani, Le Parisien Gonçalo Ramos. La parution francilienne hésite sur le joueur qui jouera côté droit entre Ousmane Dembélé et l’ancien nantais. Pour l’Equipe ce sera Dembélé. Enfin, sur le côté gauche, les deux sont unanimes, Kylian Mbappé sera titulaire et capitaine.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Navas – Zaïre-Emery, Danilo, Beraldo, Hernandez – Vitinha, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé (c)

selon l’Equipe : Navas – Zaïre-Emery, Danilo, Beraldo, Hernandez – Vitinha, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé (c) Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitina – Dembélé (ou Kolo Muani), Ramos, Mbappé (c)

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitina – Dembélé (ou Kolo Muani), Ramos, Mbappé (c) Le XI probable de Marseille : Lopez – Garcia, Mbemba, Balerdi, Merlin – Gueye, Kondogbia, Veretout – Harit, Ndiaye, Aubameyang

équipes probables OM / PSG (L’Equipe)