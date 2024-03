OM / PSG – Les notes des joueurs parisiens

En clôture de la 27e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Marseille. Lors de ce match où il a du joué pendant plus d’une mi-temps à 10, le PSG s’est imposé grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos.

Pour son retour à la compétition, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille. Dans cette rencontre difficile, surtout après l’expulsion sévère de Lucas Beraldo, le club de la capitale a réussi à s’imposer grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos. Les Parisiens peuvent également remercier Gianluigi Donnarumma, auteur d’une nouvelle performance de très haut niveau, avec des parades spectaculaires et décisives. Le portier italien est l’homme du match avec Vitinha, auteur du premier but de la rencontre, et à l’initiative de plusieurs belles occasions du PSG.

Danilo Pereira a répondu présent

Proche de marquer contre son camp en début de rencontre, Danilo Pereira s’est rapidement ressaisi. Le numéro 15 du PSG a sorti plusieurs ballons chauds et a réussi des interventions salvatrices qui ont permis au club de la capitale de s’offrir un clean-sheet. Titulaire et remplacé à l’heure de jeu, Kylian Mbappé a été en difficulté sur la pelouse du Vélodrome, n’arrivant pas à faire ses différences habituelles. Au milieu, Fabian Ruiz a aussi eu beaucoup de difficultés, même s’il se procure la première occasion du PSG ce soir en se projetant bien dans la surface marseillaise. Titulaire dans le couloir droit, Achraf Hakimi a aussi eu du mal lors de ce Classico.