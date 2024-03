Pour le compte de 27e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur le terrain de l’Olympique de Marseille. Le 107e rendez-vous entre les deux clubs sera inévitablement impacté par les absences du côté des Phocéen. Un sujet abordé par Pau Lopez en conférence de presse d’avant-match.

A près de 48 heures du coup d’envoi, l’Olympique de Marseille a organisé sa conférence de presse d’avant match pour la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’occasion pour le gardien de but Pau Lopez de répondre aux questions des journalistes présents sur place à la Commanderie et d’évoquer les nombreuses absences côté Phocéen, sans vouloir se trouver d’excuses : « On a perdu des joueurs importants, qui étaient dans un bon moment. Mais on se dit aussi qu’il y a de bons joueurs dans l’équipe. Je suis confiant pour les joueurs qui seront là. Tous les joueurs ont une responsabilité avec le maillot de l’OM […] On ne peut pas utiliser la fatigue comme une excuse. On a perdu à Rennes parce qu’ils ont mieux joué, et c’est fini. Même s’il y a des blessures … Les joueurs qui sont restés se sont reposés« , a déclaré l’Espagnol. Si le Paris Saint-Germain est naturellement favori, Pau Lopez s’est refusé en conférence de presse au discours défaitiste : « Je me fous de ce que les gens pensent. On a la confiance de toute l’équipe, du coach. J’espère qu’on verra la meilleure version de l’OM, de nos meilleurs matchs, comme contre Villarreal à domicile. On a la capacité de faire de bons matchs, de mettre l’adversaire en difficulté. Il faut courir un peu plus que dans les autres matchs, parce qu’ils ont la qualité d’une très bonne équipe« .