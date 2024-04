OM / PSG : Retour en chiffres sur la victoire parisienne

Ce dimanche 31 mars le PSG est venu à bout de l’OM (0-2) à l’occasion du 107e Classique. Une victoire capitale avant d’entamer un mois d’avril on ne peut plus déterminant pour la fin de saison du Paris Saint-Germain. Retour en chiffre sur ce précieux succès.

C’est à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats que le PSG s’est rendu au Stade Vélodrome afin d’y affronter son rival de toujours, l’Olympique de Marseille. Réduits à 10 contre 11 dès la 40e minute avec l’expulsion controversée de Lucas Beraldo, les hommes de Luis Enrique ont su inverser la tendance en seconde période après un premier acte compliqué. Ce succès est le 50e de l’histoire du Paris Saint-Germain face à l’OM, et a été glané le soir du 50e match des Parisiens sur la pelouse Phocéenne (49 matchs officiels et 1 amical). En s’adjugeant le 107e Classique, le club de la capitale poursuit une série en cours de 21 rencontres consécutives en championnat sans connaître la défaite (16 victoires et 5 matchs nuls). Le record de l’Olympique Lyonnais datant de la saison 2005/2006 est désormais égalé. La série de matchs sans défaite au Stade Vélodrome se poursuit également : 11 matchs sans s’incliner dans l’antre phocéenne (8 victoires et 3 matchs nuls) depuis 2011). Le record de matchs consécutifs sans défaite en début d’année civile a également été battu grâce à cette victoire face à l’OM (17 en 2024 contre 16 en 1994).

Un Classique portugais …

Le Paris Saint-Germain est vainqueur du 107e Classique de l’histoire face à l’OM. Une confrontation marquée en partie par les couleurs portugaises. Pedro Miguel Pauleta fût un temps, Vitinha et Gonçalo Ramos aujourd’hui. Le numéro 17 du PSG compte désormais 7 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 Uber Eats, faisant de lui le Parisien le plus décisif en championnat derrière Kylian Mbappé, et le milieu de terrain le plus décisif du championnat de France.

Pour Gonçalo Ramos, son but à la 85e minute, celui du break, est son troisième face à l’Olympique de Marseille. En effet, l’attaquant portugais avait déjà inscrit un doublé face à l’OM le 24 septembre dernier (victoire 4-0) lors du match aller au Parc des Princes à l’occasion de la J6. En ce sens, face au grand rival du sud de la France, le numéro 9 du PSG compte trois buts en une saison, comme … Zlatan Ibrahimovic en 2015-2016 et Ronaldinho en 2002-2003. La cour des grands.

Dans les buts Rouge & Bleu, Gianlui Donnarumma a également rendu une belle copie. Ce dimanche au Vélodrome, le portier a réalisé 10 arrêts, soit le meilleur bilan pour un gardien de but dans l’histoire du Classique depuis qu’Opta analyse les rencontres (2006/2007). L’international italien a permis aux siens de rentrer à la maison avec un clean sheet. Le cinquième consécutif après un match à Marseille, faisant remonter le dernier buteur phocéen face au PSG au Vélodrome à … 2017 ! Le 22 octobre de cette année, Florian Thauvin était parvenu à tromper Alphonse Areola, le fameux soir du coup franc mythique d’Edinson Cavani … .