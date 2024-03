OM / PSG – Un groupe quasiment au complet à l’entraînement

À la veille du Classico, les joueurs du PSG s’entraînaient une dernière fois ce matin. Seuls Presnel Kimpembe et Bradley Barcola manquaient à l’appel.

Le PSG entame un marathon de matches plus important les uns que les autres avec le déplacement au stade Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille demain soir (20h45, Prime Video) en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont entraînés une dernière fois ce samedi matin au Campus PSG. Vingt-quatre heures avant le deuxième et denier Classico de la saison, Luis Enrique pouvait compter sur un groupe quasiment au complet à l’entraînement. Présent dans le point médical, Presnel Kimpembe et Bradley Barcola n’étaient pas sur les pelouses du centre d’entraînement de Poissy.

Milan Skriniar et Marquinhos encore présents

Blessés de longue date mais de retour à l’entraînement collectif depuis plusieurs jours, Marquinhos et Milan Skriniar étaient présents avec leurs coéquipiers ce samedi matin. Il faudra attendre la conférence de presse de Luis Enrique, à 13 heures, pour savoir s’ils peuvent postuler pour une place dans le groupe pour le déplacement du PSG à Marseille demain. Ménagé avec la sélection portugaise pour le deuxième match du rassemblement après avoir joué 45 minutes contre la Suède, Nuno Mendes était aussi avec ses coéquipiers. Joane Gadou, Senny Mayulu, Ethan Mbappé et Yoram Zague ont également foulé les pelouses du Campus PSG.