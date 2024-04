OM / PSG : Une sortie justifiée pour Kylian Mbappé ?

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est adjugé le 107e Classique (0-2) sur le terrain de l’Olympique de Marseille. Une fête pour tous les Parisiens … sauf un. En effet, dès sa sortie et dans la foulée de la rencontre, Kylian Mbappé n’a partagé aucune manifestation de joie après cette victoire capitale au crépuscule d’une période capitale pour le Paris Saint-Germain.

Alors que le PSG, à dix contre onze, mène 0-1 au Stade Vélodrome face à l’OM, la 65e minute arrive et Luis Enrique opère un triple changement. Les yeux rivés sur le panneau d’affichage, Kylian Mbappé voit le numéro 7 s’afficher et comprend donc qu’il doit céder sa place. Si son agacement est à peine caché, le choix du technicien espagnol semble avoir divisé entre ceux qui le comprennent et les autres. Interrogé sur le sujet au micro de Prime Video après la rencontre, le coach du PSG a répondu : « C’est toujours la même musique, chaque semaine, c’est fatigant. Je suis l’entraîneur, je prends des décisions tous les jours. Et c’est ce que je vais faire jusqu’à mon dernier jour au PSG. J’essaie toujours de trouver la meilleure solution pour Paris. Des fois, je peux me tromper mais ce sont mes choix« . S’il n’a donc pas souhaité la justifier, sur le plan sportif, la sortie de Kylian Mbappé à la place de Gonçalo Ramos, outre le but du 0-2 de l’attaquant Portugais, peut se justifier.

La rencontre de Mbappé en chiffres

En 65 minutes, Kylian Mbappé n’a pas su faire la différence, être décisif, ou ne serait-ce que se montrer dangereux pour la défense marseillaise. Avec 70% de passes réussies, l’international français est le Parisien avec le pire bilan sur cette rencontre. 14 passes réussies sur 20 tentées, 0 tirs … des chiffres aussi inquiétants que son nombre de ballons touchés. Dans ce domaine, le numéro 7 du PSG en compte 31 pour 12 perdus, soit le pire bilan là aussi côté parisien derrière Randal Kolo Muani, qui a lui touché 16 ballons. En terme de dribbles, Kylian Mbappé affiche une réussite de 50% avec 4 dribbles tentés, dont 2 réussis. Une performance aussi discrète que sa réaction d’après match sur les réseaux sociaux. En effet, sur Instagram, le joueur est habitué à une publication après chaque rencontre afin de partager son sentiment, sa joie. Après ce succès capital pour le 107e Classique face à l’OM, le champion du monde 2018 s’est contenté d’une photo de dos, le brassard à la main, sans le moindre mot, comme si sa sortie à la 65e minute était plus à retenir que la victoire du PSG.

Sur le plan collectif, avec les échéances à venir, le Paris Saint-Germain devra pouvoir compter sur un bien meilleur Kylian Mbappé afin de faire de belles et grandes choses jusqu’à la fin de la saison, tant sur le terrain, que sur le plan mental.