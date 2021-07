Le Trophée des champions c’est demain, le premier match de Ligue 1 du PSG, à Troyes, c’est dans une semaine : samedi 7 août à 21 heures, et sur le papier ce sera sur Canal Plus. Mais aujourd’hui, rien n’est acquis. Entre beIN Sports qui a sous-licencié à Canal Plus son lot 3 (deux affiches à 332 millions d’euros par saison), le diffuseur historique et la Ligue de football professionnel (LFP) c’est la guerre. Tout se passe en justice où chacun est très actif. Dernier épisode rapporté par L’Equipe, beIN Sports “s’est placé sous la protection” du tribunal de commerce de Nanterre pour “être certain ne pas payer la première échéance de 56M€, prévue le 5 août, si Canal+ ne respecte pas son contrat de sous-licence. Car en étant sous la protection du tribunal de commerce, les dettes sont immédiatement gelées…” Une réunion de conciliation pourrait être organisée ces prochains jours alors que des décisions de justice sont attendues. Mais la situation est très tendue. Et donc on ne sait toujours pas qui va diffuser le Troyes-PSG dans une semaine, et le Metz-Lille le lendemain. Demain, à 20 heures, le Trophée des champions sera disponible sur Amazon Prime Vidéo.