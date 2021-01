A 34 ans, Sergio Ramos reste une référence en défense centrale. En fin de contrat au Real Madrid, le capitaine emblématique mène un bras de fer avec son employeur pour obtenir un salaire à la hausse et deux ans d’engagement. C’est dans ce contexte que la radio Onda Cero, via son émission “El Transistor”, lance une soi-disant offre du PSG : un contrat de trois ans à 15 millions d’euros par an. Une proposition sur laquelle le Real Madrid ne pourra pas s’aligner. De quoi alimenter aussi le fantasme d’une réunion des Ramos, Neymar, Mbappé et Messi à Paris. Ce qui financièrement semble irréalisable en pleine crise sanitaire et économique. Et puis le PSG a déjà dans ses rangs un tandem titulaire (d’avenir) pour sa défense centrale : Marquinhos et Presnel Kimpembe.