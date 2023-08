Ousmane Dembélé a signé son contrat au PSG

Le PSG est en passe d’officialiser un nouvel élément pour son secteur offensif. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Ousmane Dembélé a paraphé son contrat avec les Rouge & Bleu.

Dans un secteur offensif assez peu fourni, le PSG avait grand besoin de se renforcer à moins de trois semaines de la fermeture du mercato estival. Et après avoir enregistré l’arrivée de Gonçalo Ramos en début de semaine, les champions de France vont prochainement annoncer le recrutement d’Ousmane Dembélé. Alors que le joueur de 26 ans s’était mis d’accord depuis un certain temps avec la formation parisienne, il avait vu pendant plusieurs jours son club du FC Barcelone retarder ce dossier. Mais désormais, plus de doute possible, l’international français portera le maillot des Rouge & Bleu.

Une présentation au Parc des Princes pour Ousmane Dembélé ?

Après avoir passé avec succès sa visite médicale jeudi, l’ancien Rennais a paraphé son contrat hier, comme rapportés par L’Equipe et Le Parisien. Ousmane Dembélé a signé un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2028 et le PSG a dépensé 50M€ pour s’attacher les services du Français. Le natif de Vernon « a effectué l’intégralité de la préparation avec les Catalans mais ne sera pas disponible ce samedi (21h) pour le match face à Lorient. » Mais comme indiqué par le quotidien francilien, l’hypothèse d’une présentation d’Ousmane Dembélé devant le public du Parc des Princes ce soir est envisagée par le club parisien. Si l’ailier droit du FC Barcelone sera la dixième recrue de ce mercato estival (Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Kang-In Lee et Xavi Simons prêté dans la foulée au RB Leipzig), le PSG n’en a pas fini avec son mercato et « reste notamment intéressé par l’attaquant français, Randal Kolo Muani », conclut L’E.