[MAJ] Ousmane Dembélé forfait pour Montpellier / PSG

Présent dans le groupe du PSG pour le déplacement à Montpellier, Ousmane Dembélé pourrait finalement déclarer forfait pour la rencontre en raison d’un tympan percé.

Avant la trêve internationale, le PSG joue un dernier match ce dimanche soir (20h45, Prime Video) avec le déplacement à la Mosson pour y défier Montpellier pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Présent dans le groupe de Luis Enrique pour cette rencontre contre les Montpelliérains, Ousmane Dembélé ne pourrait finalement pas pouvoir tenir sa place. En effet, le numéro 10 du PSG souffrirait d’un tympan percé.

Des douleurs en raison d’un tympan percé

Selon les informations de actu.fr, l’international français se plaindrait de douleurs en raisons de son tympan percé. « Le staff médical du club parisien a préféré appeler le 15. Une équipe de médecins du Smur-Samu 34 pourrait être dépêchée du CHU de Montpellier pour être au chevet du footballeur, l’examiner et voir si cette blessure est grave. » Le média explique que son forfait pour la rencontre entre Montpellier et le PSG ce soir n’est pas encore acté, mais qu’il est incertain pour cette dernière, lui qui était annoncé titulaire sur le côté droit de l’attaque parisienne. Une information confirmée par RMC Sport, qui explique que « le médecin du MHSC a été mis au courant de la situation et a aidé le PSG à trouver une solution au niveau local. » Aucun risque ne sera pris avec Ousmane Dembélé, qui devrait être préservé pour ce match.

[MAJ 18h15] Selon les informations de Julien Froment, journaliste spécialiste du PSG pour Radio France, et de RMC Sport, Ousmane Dembélé est forfait pour la rencontre entre Montpellier et le PSG. Aucun risque ne sera pris avec l’international français avec son problème aux tympans.