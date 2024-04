Ousmane Dembélé, masterclass face à son ancien public

Mardi soir, le PSG s’est imposé contre le FC Barcelone pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions. Un succès qu’il doit grandement à Ousmane Dembélé.

Depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Ousmane Dembélé est l’un des meilleurs parisiens. Avec ses dribbles dévastateurs et ses percées, il arrive très souvent à déstabiliser l’adversaire. Mais, au moment de la finition, il pèche très souvent dans le dernier geste. Avant la double confrontation contre le FC Barcelone, club qu’il a quitté pour rejoindre Paris l’été dernier, il n’avait fait trembler les filets qu’à une reprise (avec tout de même 13 passes décisives). Lors des deux manches en quart de finale de la Ligue des champions, l’international français a brillé avec deux buts, une passe décisive et un penalty provoqué. RMC Sport explique que l’ancien rennais « s’est très vite rendu indispensable dans les rangs parisiens, tant par son implication et ses fulgurances sur le terrain que dans le vestiaire, où il est un véritable leader. » Si le tirage au sort a donné lieu à des discussions avec certains de ses anciens coéquipiers, comme Gavi, Ousmane Dembélé n’avait qu’une volonté, qualifier le PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions.

L’un des premiers à remobiliser ses coéquipiers après l’aller

Le média sportif explique que le numéro 10 du PSG, lors de cette double confrontation, avait à cœur de prouver à ceux qui n’avaient pas cru en lui à Barcelone qu’ils avaient eu tort. Notamment aux supporteurs, qui ne lui ont pas fait de cadeau. « Au match aller, il a célébré avec force son but, tout sourire, ne cachant pas sa satisfaction. Cette joie, il l’a de nouveau affichée au retour. » Le fait de célébrer son but n’est pas passé chez les supporters catalans. Mais Dembélé n’était pas dans la provocation. Plutôt dans l’envie de célébrer un moment de bonheur, avance RMC Sport. En ce qui concerne ses anciens coéquipiers, aucun ne lui a reproché sa célébration lors du match aller. Lors de la défaite au Parc des Princes, Ousmane Dembélé fut l’un des premiers à remobiliser ses coéquipiers du PSG : sa confiance n’était pas entamée malgré ce résultat défavorable. « Elle ne le fut pas non plus au moment de l’ouverture du score du Barça mardi soir au match retour. Le Français, très bon sur le terrain, a endossé un rôle de leader qui lui va bien depuis le début de la saison, parlant notamment au plus jeune, mais pas seulement. »

Possible podium du Ballon dans les années à venir ?

RMC Sport explique qu’au sein du PSG, on estime qu’Ousmane Dembélé a le talent d’incarner les ambitions du club. « Ousmane Dembélé veut emmener Paris vers un sacre historique en Ligue des champions. » Lors de ses six saisons au FC Barcelone, il ne s’est pas toujours senti soutenu par certains au club. C’est pour cela qu’il a décidé de changer d’air l’été dernier. Et il avait un objectif, rejoindre le PSG, avance Fabrice Hawkins. « Le club parisien lui faisait des appels du pied depuis longtemps, sous l’impulsion d’un Nasser Al-Khelaïfi fan du joueur. Le dirigeant qatari a joué un rôle déterminant pour le faire signer et le convaincre de venir à Paris l’été dernier, il a passé beaucoup de temps sur le dossier personnellement. » En privé, Luis Campos ne tarit pas d’éloges sur lui. « Avec le soutien du club et de ses partenaires, le conseiller sportif du PSG le voit aller très haut. » Certains au club le pensent capable d’accrocher le podium du Ballon d’or dans un avenir proche, lance RMC Sport qui conclut en expliquant qu’au club, on admire sa force mentale et sa faculté à avoir su rebondir malgré tous les mauvais traitements qu’il a subis.