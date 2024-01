Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera la Real Sociedad. Mikel Oyarzabal explique craindre le club de la capitale.

Pour la douzième année de suite, le PSG s’est qualifié pour les huitièmes de finale. Mais lors de cet exercice 2023-2024, le club de la capitale a réalisé sa pire phase de poules avec seulement huit points engrangés, deux victoires, deux nuls et deux défaites. Lors de la dernière journée, il a profité de la défaite de Newcastle contre l’AC Milan et son match nul sur la pelouse de Dortmund pour s’assurer la deuxième place. Lors du tirage au sort, le PSG a hérité de la Real Sociedad. Il a évité les ogres Manchester City, Bayern Munich ou Real Madrid. Mikel Oyarzabal, le capitaine du club basque, a évoqué ce tirage au sort.

« Il faut avoir confiance en soi »

« S’ils m’avaient laissé le choix, je ne l’aurais pas choisi, évidemment, mais comme c’est un tirage pur et simple et qu’il n’y a rien à faire, pour le moment c’est votre tour, c’est comme ça et vous devez vous concentrer là-dessus, lance Oyarzabal dans une interview accordée à Relevo. C’est un grand rival, une grande équipe. Je ne pense pas que je vais découvrir quoi que ce soit ni personne. Nous pouvons aussi y faire face parce que nous l’avons prouvé. Il y a toujours des options. Quand vous avez concouru comme en phase de groupes, une équipe comme le PSG vous regarde avec respect. Il faut avoir confiance en soi et, bon, pourquoi pas. Nous savons que cela ne sera pas facile, tout comme la phase de groupes n’a pas été facile, même si tout semble s’être bien passé, mais nous sommes excités et pleins d’espoir. »