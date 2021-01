Comme chaque dimanche, la journaliste brésilienne Isabela Pagliari a fait sa chronique sur ses compatriotes en Ligue 1. Donc pour beaucoup Neymar. Un joueur heureux, qui monte en puissance physiquement, et de plus en plus avec la fibre PSG, juge-t-elle.

“Neymar retrouve de plus en plus sa condition physique, il va arriver à la Champions League comme il le voulait. Pas comme la saison passée. Il est très content d’avoir fait son 100e match avec le PSG et d’être entré dans le top 10 des buteurs en L1. Il est a égalité avec Rai, 51 buts. Il est impliqué sur 122 buts. C’est à dire qu’il est décisif toutes les 70 minutes. En célébrant son but, il a mis le ballon sous son maillot pour faire comme une grossesse. On se demandait s’il allait être de nouveau papa, mais non c’était un message pour un ami. Pour rigoler, il a mis sur Instagram une photo avec des amis en jet privé en disant “allez, on rentre au Brésil”. Après tout le monde se disait : “Mais pourquoi il va au Brésil ?” Mais en fait, il était chez lui à Bougival en train de jouer en ligne avec ses amis“, a commenté Isabela Pagliari sur les ondes. “Neymar s’inscrit de plus en plus dans l’histoire du PSG. C’est important de le remarquer, il veut être plus proche des supporters du PSG. Il essaie de chambrer Marseille dès qu’il y a un Clasico par exemple. Avant il était plus discret par rapport à tout ça.”