Samedi soir, lors du PSG-Brest (3-0), Mauro Icardi a retrouvé le terrain en remplaçant à la 65e minute Moise Kean. Bilan des courses, un but pour l’international italien, un but et une passe décisive pour le goleador argentin qui a connu une année 2020 très compliquée. De quoi lancer un match entre les deux attaquants pour occuper la pointe parisienne. Selon les observations de Jean-Pierre Papin, connaisseur du poste d’avant-centre, Mauro Icardi n’est pas un battant qui va lutter pour être le titulaire. En revanche Moise Kean, JPP le trouve plein d’envie.

“Ce n’est pas un mystère si Tuchel a borduré Icardi lors du Final 8 de Lisbonne… Quand je le regarde jouer depuis un an, je n’ai pas l’impression qu’il ait envie de casser la baraque. Comment est-ce possible ? Pourtant, c’est un pur chasseur de buts. Il sait se placer devant le but, il sent où le ballon va rebondir, ce qui est idéal quand tu es entouré par des partenaires aussi clairvoyants que Neymar, Mbappé et Di Maria. À force de l’observer, j’ai de gros doutes sur sa personnalité. Je sens qu’il n’aime pas la concurrence. À l’Inter, Icardi était très impressionnant mais il était la star indiscutable et le capitaine. On jouait pour lui. Au PSG, il est une vedette “normale’’ et passe derrière Neymar, Mbappé et quelques autres”, commente JPP dans France Football. “Kean déborde de volonté. Il se démène, il presse, il est performant en un contre un et se met vite en position de tir. Il sait le privilège unique d’apprendre son métier à côté de partenaires d’exception.”