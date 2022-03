Paqueta prend la défense de Neymar

Depuis l’élimination face au Real Madrid, les critiques pleuvent (à juste titre) sur le PSG et les joueurs de l’effectif. Et certaines personnes ont été plus durement touchées par la colère des supporters à l’image de Mauricio Pochettino, Lionel Messi ou encore Neymar Jr. Après une blessure de quasiment trois mois, l’international brésilien peine à revenir à un bon niveau et ce malgré deux buts (Nantes et Bordeaux) et deux passes décisives (Real Madrid) depuis son retour à la compétition, le 15 février dernier. Actuellement en sélection pour disputer les derniers matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec le Brésil (déjà qualifié pour le Mondial au Qatar), l’attaquant du PSG a reçu le soutien de l’un de ses compatriotes. En effet, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta, a tenu à défendre Neymar Jr, en conférence de presse.

« Vous m’entendrez toujours dire que Neymar est, par-dessus tout, une grande personne, un grand professionnel, qui a un talent incroyable et qui, sans doute, est le meilleur joueur de la sélection brésilienne. L’avoir avec nous est un privilège. Quand j’ai Neymar à mes côtés, je me sens beaucoup plus forts, tout comme mes autres partenaires. Il ressent ça lui aussi quand il est en sélection, on se motive plus, on se donne plus d’affection, cela nous rend plus forts. L’exigence est toujours là », a déclaré Lucas Paqueta dans des propos rapportés par FootMercato. « Le PSG a été éliminé en Ligue des Champions, la presse et les supporters vont le pointer du doigt pour ça. Il récupère d’une blessure, il est chaque jour plus fort pour nous aider en Seleção, je suis sûr qu’il va faire ça bien. »