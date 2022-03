Hier soir, les Féminines du PSG retrouvaient la Ligue des champions avec un quart de finale aller à disputer face au Bayern Munich, à l’Allianz Arena. Et les Parisiennes ont pu compter une nouvelle fois sur Marie-Antoinette Katoto, auteure d’un doublé lors de la victoire des Rouge & Bleu contre le club allemand (2-1). Une nouvelle fois performante, la Titi a inscrit ses 21e et 22e buts en 24 matches avec le PSG cette saison. Cependant, à l’image de Kylian Mbappé chez les hommes, l’attaquante de 23 ans arrive en fin de contrat en juin prochain. Sur les ondes de France Bleu Paris, Julien Froment, a couvert de louange Marie-Antoinette Katoto, qui doit être, à ses yeux, au centre du projet sportif chez les féminines.

« Elle est à la section féminine ce que Kylian Mbappé est à la section masculine. Incontournable, irréprochable, indispensable. Ce matin, j’ai envie de vous dire, gloire au Marie Saint-Germain. Deux buts : un du pied et l’autre de la tête. Ça illustre parfaitement Marie-Antoinette Katoto, une buteuse à sang froid qui ne tremble jamais dans la surface de réparation. Ce n’est pas rien si elle est, à seulement 23 ans, la meilleure buteuse de l’histoire de la section féminine. Elle a beau être très jeune, elle a déjà vécu des coups durs dans sa vie. En 2019 par exemple, elle n’a pas été sélectionnée par Corinne Diacre pour le Mondial en France, mais c’est ce qui lui a permis de se construire, s’affirmer et de revenir par la grande porte chez les Bleues (…) La Reine Marie règne sans partage dans la surface de réparation et comme Kylian Mbappé, elle est en fin de contrat. Le club sait ce qu’il lui reste à faire. Faire sauter la banque et mettre Marie-Antoinette Katoto au centre du projet sportif. Bref, faire tout ce qui est possible pour la conserver car Paris sans Marie c’est aujourd’hui inenvisageable. »