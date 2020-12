Paredes : "Il y a toujours ce groupe, cette envie de se battre les uns pour les autres"

Demain soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG affrontera Manchester United à Old Trafford dans le cadre de la 5ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une rencontre importante pour les Rouge et Bleu en vue d’une qualification aux huitièmes de finale de la compétition au printemps prochain. Annoncé comme potentiel titulaire pour cette rencontre face aux Red Devils, le milieu de terrain parisien, Leandro Paredes, s’est confié sur les critiques concernant la qualité de jeu proposée par les Parisiens, notamment face au RB Leipzig (victoire 1-0 du PSG).

“Nous savons quand nous jouons bien mais nous savons aussi quand ce n’est pas le cas. Nous sommes les premiers à le savoir. Mais on est aussi conscients que nous sommes une équipe intelligente qui sait comment jouer pour gagner. Et c’est ça le plus important. Je pense que ce match face à Leipzig devait se jouer comme ça parce que c’était une très bonne équipe physiquement et que nous n’étions pas au niveau pour rivaliser d’égal à égal dans le jeu et parvenir à faire un match plus intense. Nous avons réussi à faire le match qu’il fallait pour gagner, et c’est ça le plus important donc nous sommes contents”, a exprimé le milieu de terrain parisien sur PSG TV.

Dans cet entretien, Leandro Paredes a également rappelé que le groupe parisien est toujours aussi soudé que la saison passée. “Aujourd’hui, il y a toujours ce groupe, cette envie de se battre les uns pour les autres, d’être toujours ensemble, de profiter de chaque moment. Cette année, peut être que vous avez l’impression que ce n’est pas le cas, mais rien n’a changé. Nous n’avons pas commencé cette saison de la meilleure des façons, car nous avons eu beaucoup de blessures mais le groupe est incroyable. Nous passons tous des bons moments ensemble, nous profitons et nous nous battons ensemble“, rappelle Leandro Paredes sur PSG TV.