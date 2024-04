Le PSG se prépare à affronter le Borussia Dortmund pour la demi-finale aller de Ligue des champions. Et Luis Enrique pourra compter sur toutes ses forces vives.

J-2 avant la demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Après une journée de repos dimanche, les joueurs du PSG ont repris le chemin de l’entraînement ce lundi en fin de matinée et préparent désormais cette confrontation aller face au club allemand. Et la gestion de groupe de Luis Enrique porte ses fruits dans ce sprint final. En gérant à la perfection le temps de jeu de ses joueurs, le technicien espagnol devrait pouvoir compter sur l’ensemble de ses forces vives pour cette rencontre, comme le rapporte RMC Sport, à l’exception de Presnel Kimpembe et Sergio Rico.

À voir aussi : Officiel – Le PSG sacré champion de France 2024 !!!

Nuno Mendes de retour comme titulaire

Le coach parisien pourra notamment s’appuyer sur Nuno Mendes. De retour depuis quelques semaines après une blessure aux ischios qui l’a éloigné des terrains pendant dix mois, le latéral portugais devrait être apte pour ce match de C1. Face à Lorient (4-1), le latéral gauche était sorti du terrain en boitant. Comme d’autres joueurs cadres, Nuno Mendes avait été laissé au repos face au Havre (3-3) ce week-end. « Il a bien récupéré, et devrait donc être aligné en Allemagne, comme face au Barça en quart de finale », rapporte RMC.

Pour rappel, les Parisiens s’entraîneront une dernière fois ce mardi à 18h30 sur la pelouse du Signal Iduna Park. Avant cela, Luis Enrique et Gonçalo Ramos se présenteront en conférence de presse d’avant-match à 17h15, rapporte Le Parisien. Du côté de Dortmund, « le défenseur Mats Hummels, sorti sur blessure ce week-end, et le milieu de terrain Marcel Sabitzer, ménagé samedi, devraient bel et bien tenir leur place », précise le quotidien francilien

Le XI probable du PSG (RMC Sport / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, L.Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola.

(RMC Sport / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, L.Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola. Le XI probable de Dortmund (Le Parisien) : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Sancho, Brandt, Adeyemi – Füllkrug.