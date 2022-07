Pas de prêt pour Hugo Ekitike s’il rejoint le PSG

Outre la piste Gianluca Scamacca, le PSG s’intéresserait à Hugo Ekitike. Le jeune attaquant longiligne de Reims (20 ans, 1m91) reste sur une très belle saison en Ligue 1 avec dix buts et trois passes décisives en vingt-trois matches. Des performances qui attisent les convoitises. Déjà intéressé l’hiver dernier, Newcastle est revenu à la charge cet été et aurait trouvé un accord avec les dirigeants rémois, le joueur a lui repoussé l’offre des Magpies. Il souhaiterait rejoindre le PSG. Dans son édition du jour, le Parisien indique même qu’Ekitike est aux portes de Paris.

De son côté, Fabrizio Romano assure qu’Hugo Ekitike a toujours été dans la liste des pistes du PSG pour ce mercato estival. Luis Campos – le conseiller sportif des Rouge & Bleu – le considère comme un talent de premier plan. Le journaliste italien assure que si Hugo Ekitike rejoint le PSG, il ne sera pas prêté dans la foulée. Il fera partie du groupe de Christophe Galtier. Romano conclut en expliquant que le deal avec Newcastle est « off depuis juin. » De son côté, Santi Aouna assure que la possible arrivée de Scamacca ne bloquera pas celle d’Ekitike et réciproquement. Le PSG souhaiterait recruter les deux.

Hugo Ekitike, always been in the list for Paris Saint-Germain as director Luís Campos considers him a top talent. One thing clear internally at PSG: if Ekitike joins, he won’t be sent on loan. 🇫🇷 #PSG

Newcastle deal, off since June.

PSG have no full agreement yet for Scamacca. https://t.co/BqsZOd8rpf

