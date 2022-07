Layvin Kurzawa n’est plus un joueur du PSG depuis pratiquement un an. Même s’il a un contrat qui court jusqu’en juin 2024, le latéral gauche (29 ans) n’a joué que huit minutes la saison dernière lors du premier match de l’exercice 2021-2022, le Trophée des Champions contre Lille. Depuis, il enchaîne les entraînements mais n’apparaît pas sur les feuilles de matches. L’ancien monégasque est également apparu de nombreuses fois dans les points médicaux des Rouge & Bleu, souvent en raison de blessures au mollet. Malgré cela, il ne serait pas pressé de quitter le club de la capitale.

Il aurait changé d’agent

L’une des raisons, son très gros salaire au PSG, 500 000 euros par mois. En quittant Paris, il est sûr de ne jamais toucher autant. De plus, les courtisans ne se font pas légion, Layvin Kurzawa n’ayant pas joué depuis presque un an. Placé dans la liste des indésirables par la direction des Rouge & Bleu – lui qui ne sera pas convié à la tournée au Japon – il sera difficile de lui trouver un point de chute. Selon les informations de Foot Mercato, l’international français pourrait changer d’agent. Un bon signe en vue d’un possible départ ? « Rien n’est moins sûr« , indique le média footballistique. Même s’il commence à se lasser de sa situation sportive, Layvin Kurzawa ne partira pas à tout prix.