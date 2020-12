Ce jeudi soir, Jean Castex – le Premier ministre – a donné une conférence de presse afin de donner les décisions qu’avait pris le gouvernement pour continuer à lutter contre la pandémie de la Covid-19. Et Jean Castex a expliqué que le confinement allait être remplacé dès le mardi 15 décembre par un couvre-feu qui s’étalera de 20 heures à 6 heures du matin chaque jour. Le Premier ministre a également évoqué le sport et la possibilité de voir des supporters revenir dans les enceintes sportives dans les prochaines semaines. Et ce dernier a expliqué que le retour des supporters dans les stades ne pourrait pas se faire avant le 7 janvier 2021. Mais pour qu’il ait la possibilité de voir des supporters dans les enceintes sportives, il faudra que la situation sanitaire au 7 janvier le permette.