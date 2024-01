Javier Pastore a enchanté les supporters du PSG pendant sept ans (2011-2018). Actuellement sans club, Flaco (34 ans) s’interroge sur la suite de sa carrière en raison de blessures qui l’handicapent au quotidien. L’international argentin suit toujours l’actualité de son ancien club et est déjà revenu à plusieurs reprises au Parc des Princes. Dans une interview accordée à Prime Video, Javier Pastore a évoqué ses adieux au Parc, les raisons de son départ du PSG, la Ligue des champions, Ousmane Dembélé…

Ousmane Dembélé

« C’est un joueur qui est agréable à voir jouer. À chaque fois, il fait quelque chose de différent. Il bouge d’une manière différente des autres. Il ai maigre comme moi (rire !) donc je trouve des similitudes entre nous. C’est vrai qu’il est plus rapide que moi (rire !), il fait plus de dribbles. C’est un joueur qui est fantastique à voir jouer. »

Ses adieux au Parc des Princes

« C’était un moment fantastique pour moi. C’était un très beau au revoir au PSG, aux supporters. Ils m’ont toujours montré beaucoup d’affection. Pour moi, c’est exceptionnel d’avoir ce rapport avec eux, d’avoir ce sentiment que je ne suis jamais parti. »

Son départ du PSG

« C’était mon choix de partir, sincèrement. On avait discuté avec le club de poursuivre l’aventure ensemble, de prolonger mon contrat et de finir ma carrière au PSG. À cette période-là, Neymar et Kylian Mbappé sont arrivés, il y avait Di Maria, Cavani. On était plein de joueurs en attaque. Je savais que les minutes que j’aurais pu avoir n’étaient pas celles que je voulais moi. Franchement, c’est exceptionnel d’avoir ce sentiment que l’on n’est jamais parti. Et ça, c’est jolie. »

La Ligue des champions

« C’est une coupe très difficile à gagner. C’est une Coupe que peu de clubs ont réussi à remporter à plusieurs reprises. Je pense que le PSG va y arriver, parce qu’elle est dans le projet du Paris Saint-Germain. On est passé proche pendant plusieurs saisons. Possible que cela arrive quand Mbappé aura quitté le club ? C’est un joueur qui fait la différence à chaque match. Sincèrement, il a beaucoup donné et on espère qu’il la gagne cette saison. Mais sinon, on va attendre les prochaines années pour voir les joueurs la rapporter pour les supporters. C’est le plus important. Ce n’est pas le plus important les joueurs qui la gagnent, le plus important c’est que le club la gagne. »

À quand un retour sur le terrain ?

« J’ai beaucoup de douleurs quand je joue au foot. Je suis arrêté depuis maintenant six mois pour voir si ça va un peu mieux. Ça ne s’est pas amélioré, alors je vais bientôt me faire opérer de la hanche. Mais cette opération, c’est pour avoir une vie meilleure, sans douleur. En juin ou en juillet, je vais voir comment je me sens, si je me sens bien pour continuer à jouer ou pas. Je suis en stand-by. De l’espoir de reprendre le football ? Je pense plus que ce serait un miracle de reprendre, sincèrement. Ma tête est un peu partie, mais on ne sait jamais. Si je dois prendre ma retraite, j’aimerais rester dans le foot. Je vais étudier la gestion des clubs, le poste de directeur sportif. Je suis plus intéressé par des postes dans la direction que pour être entraîneur. On verra les options. »