“Mauricio Pochettino fait de Paul Pogba une cible de transfert pour le PSG”. C’est ainsi que le Daily Star présente son information dite “exclusive”. Comme l’avait fait savoir son représentant, Mino Raiola, Paul Pogba veut toujours quitter Manchester United, et l’ancien manager de Tottenham aujourd’hui au PSG, Mauricio Pochettino, est convaincu qu’il peut signer l’international français de 27 ans l’été prochain. L’Argentin le considèrerait comme un joueur idéal pour reconstruire une nouvelle équipe à Paris. Et il serait confiant quant à la possibilité de battre le Real Madrid et la Juventus sur le marché des transferts. Avec cet ordre de prix : 75 millions de livres sterling, soit 83M€. Tout ceci, on le lit dans le journal britannique. Paul Pogba est sous contrat jusqu’en juin 2022 chez les Red Devils.