Pedri avant Barcelone / PSG : « Il faudra manger Paris »

Présent en conférence de presse ce lundi, le milieu du FC Barcelone, Pedri, s’est montré confiant avant la réception du PSG en quart de finale retour de Ligue des champions.

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG devra réaliser une excellente performance pour espérer voir les demi-finales de Ligue des champions. Défaits 2-3 à l’aller au Parc des Princes, les Rouge & Bleu devront renverser la situation face au FC Barcelone dans ce quart de finale retour de la compétition. En position de force avant cette confrontation retour, le club catalan est particulièrement confiant avant la rencontre. Passeur décisif à l’aller, quelques minutes après son entrée en jeu, le milieu espagnol s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par le site du FC Barcelone.

Son analyse du match aller

« Quand on a encaissé le premier but au match aller, nous aurions dû faire preuve de rigueur pour ne pas encaisser le deuxième. Mais nous avons eu le mérite de revenir au score et de l’emporter. Nous défendons mieux depuis quelques temps. Il faudra jouer pour gagner et pas pour conserver notre avantage d’un but au coup d’envoi (…) Les fans méritent une demi-finale. Nous avons envie de faire plaisir à nos supporters depuis bien longtemps. Nous laisserons notre peau sur le terrain et j’espère que nos supporters seront derrière nous à 100% »

Le match retour face à Paris

« Je pense que nous sommes deux équipes très équilibrées et que ce sera un grand match pour les spectateurs. Tout le monde aime parler de favoris, mais nous allons juste essayer de faire de notre mieux pour l’emporter. Il faut être prudent car le PSG sera à fond. Ils vont essayer de renverser la vapeur et c’est vrai qu’on a cet avantage, mais il faudra manger Paris. À Paris, nous avons réussi à renverser la vapeur et nous avons beaucoup de mérite pour ce que nous avons fait. »