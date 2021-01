Avec deux points pris lors des cinq dernières journées de championnat, Montpellier subit un gros coup de frein. Un moment dans le peloton de tête, les Héraultais pointent désormais à la 11e place de la Ligue 1. Pas l’idéal avant de jouer le PSG au Parc des Princes en ouverture de la 21e journée. Le défenseur du MHSC Pedro Mendes s’est montré un poil fataliste un conférence de presse d’avant-match.

Perdre contre le PSG, c’est normal entre guillemets. Ce qui n’est pas normal c’est de perdre des points contre des équipes de bas de classement. C’est ça qui peut gâcher une saison. Mais un bon match contre le PSG, ça peut changer le reste de la saison. Ce match à Paris, ce ne sera ni celui de sa vie, ni celui du sauvetage. On a 28 points. Heureusement. C’est donc un match comme les autres. Il faut donc le jouer avec sérénité et sans pression. Depuis que je suis à Montpellier, on n’a jamais réussi à ramener des points de Paris. Mais ce n’est pas impossible, d’autres clubs l’on fait. Pourquoi pas nous. Peur du PSG ? J’ai peur de la maladie et de la mort pour mes proches et moi, mais sur le terrain c’est onze hommes contre onze hommes. Si tu perds, ce n’est qu’un match perdu, il y a pire dans la vie. Mais une bonne performance, même si le résultat est négatif, ça peut nous relancer.”