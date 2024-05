Pedro Miguel Pauleta admiratif du travail de Luis Enrique

L’été dernier, le PSG a misé sur Luis Enrique pour son banc. Un choix payant pour de très nombreux observateurs, dont la légende des Rouge & Bleu, Pedro Miguel Pauleta.

Après une saison compliquée sous les ordres de Christophe Galtier, le PSG a décidé de changer d’entraîneur et de confier les rênes de son vestiaire à Luis Enrique. Avec le coach espagnol, le PSG semble avoir trouvé une stabilité dans le vestiaire et les performances sur le terrain sont plus attrayantes. Le PSG a également déjà remporté deux titres et peut encore rêver d’un quadruplé historique. Légende des Rouge & Bleu, Pedro Miguel Pauleta est sous le charme du travail de l’entraîneur espagnol au sein du club de la capitale.

« Luis Enrique a la personnalité pour fédérer »

« Il y a une vraie équipe qui a plaisir à jouer ensemble. Il existe un vrai collectif, avec tout le groupe de concerné. Les joueurs qui jouent et ceux qui jouent peu sont tous dedans, on voit souvent les remplaçants faire des différences quand ils entrent. Le plus important est qu’au club désormais il existe une équipe de football, plus forte que les joueurs présents. D’habitude le PSG ressemble davantage à une somme d’individualités qu’à un collectif, c’est un peu la nouveauté de cette saison… C’est clairement l’équipe la plus collective de ces dernières saisons. On voit que le groupe est fort et vit bien ensemble, tout le monde est traité pareil et tire dans le même sens : les joueurs, le staff, la direction et les supporters. Après les résultats suivent, lance l’ancien attaquant dans une interview accordée à l’Equipe. Êtes-vous d’accord lorsque l’on dit que la réussite actuelle du PSG est avant tout celle de Luis Enrique ? Je suis admiratif qu’il soit arrivé à constituer une véritable équipe. Il a réussi cela. Tout le monde se sent concerné et impliqué. Et ce n’est pas facile à réaliser dans un club comme le PSG, avec 23-24 joueurs pour la plupart de nationalités différentes. Surpris qu’il y soit arrivé si vite ? Surpris n’est pas le mot. Luis Enrique a la personnalité pour fédérer, pour faire en sorte que ses joueurs le suivent. Il est taillé pour gérer un club comme le PSG. Même si le PSG est éliminé ce soir, ça ne changera rien à ce que je pense de lui et à ce qu’il a accompli cette saison. »