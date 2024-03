Petite alerte pour Robert Lewandowski avant le match de LDC

La trêve fait aussi des dégâts du côté de l’Espagne. Touché à la cuisse pendant la rencontre face au Pays de Galles, Robert Lewandowski devra se reposer s’il veut être en pleine forme pour le match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain.

Ce mardi soir, la Pologne jouait sa place pour l’Euro 2024 l’été prochain. Robert Lewandowski et ses coéquipiers se mesuraient au Pays de Galles pour jouer sa qualification dans une rencontre décisive qui se prolongera jusqu’aux tirs aux buts. Si la Pologne peut souffler et a pu confirmer son ticket pour la compétition internationale, tous les joueurs n’en sont pas sortis indemne. Titulaire lors des deux rencontres importantes de cette trêve internationale, un certain Lewandowski s’est montré plus ou moins inquiétant sur son état physique. Pendant la dernière rencontre le Polonais s’est vu, à plusieurs reprises, porter sa main sur sa cuisse. C’est avec une glace sur la jambe que le buteur a passé sa mi-temps avant les tirs aux buts, avant de continuer la rencontre et inscrire son penalty.

Attention, le temps presse…

Avec déjà 39 matchs au compteur avec le FC Barcelone depuis le début de saison, et maintenant avec 210 minutes intenses supplémentaires avec sa sélection, le club espagnol devra être prudent avec son joueur dans les prochains jours. Pour rappel, le Barça accueillera le Paris Saint-Germain pour la première manche des 1/4 de finale de Ligue des Champions le 14 avril prochain. Avant la rencontre, les Barcelonais recevront Las Palmas pour le compte de la 30e journée de Liga. La gestion de Xavi sur son buteur Robert Lewandowski devra être analysé pour préparer au mieux le grand choc.