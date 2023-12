Peu de chance de voir Gonçalo Ramos lors de BVB / PSG

Pourtant convoqué par Luis Enrique pour le match entre Dortmund et le PSG, Gonçalo Ramos n’a pas participé à l’entraînement de veille de match. Il se dirige vers un forfait.

Hier vers dix heures, Luis Enrique a dévoilé son groupe de 19 joueurs pour la rencontre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le PSG. Dans ce dernier figurait Gonçalo Ramos. Mais l’international portugais n’était pas présent à l’entraînement de veille de match sur la pelouse du Signal Induna Park. Quelques minutes avant cette séance, son entraîneur avait expliqué, en conférence de presse, que l’ancien du Benfica ne serait pas avec ses coéquipiers en raison d’un syndrome grippal. Sa participation à la rencontre contre les Allemands était donc incertaine.

Il n’a pas fait le déplacement à Dortmund

Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, a fait un point sur la situation du numéro 9 du PSG. En raison de sa maladie, il n’a pas fait le déplacement à Dortmund avec ses coéquipiers. Il est toujours à Paris et une décision doit être prise ce matin pour savoir s’il rejoint ou non ses coéquipiers en Allemagne dans les prochaines heures. Mais le journaliste explique qu’à moins que la situation change complètement, il a peu de chance de participer à la rencontre. L’international portugais ne réalise des débuts fantastiques sous le maillot du PSG avec seulement trois buts et une passe décisive en 17 matches toutes compétitions confondues (9 titularisations, 817 minutes de temps de jeu). Après une titularisation convaincante contre Monaco, où il a marqué son troisième but de la saison, il n’a joué que cinq minutes lors des trois matches suivants (Newcastle, Le Havre et Nantes).