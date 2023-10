Constance Picaud a été désignée gardienne numéro 1 en équipe de France. Mais au PSG, elle n’est pas une titulaire indiscutable. Elle espère que ses performances avec la France changeront son statut en club.

Depuis son intronisation à la tête des Féminines de l’équipe de France, Hervé Renard a décidé de placer Constance Picaud en gardienne numéro 1. Un choix qui pourrait surprendre puisque cette dernière n’est pas titulaire tout le temps avec le PSG, ou elle alterne avec Katarzyna Kiedrzynek. Dans une interview accordée à l’Equipe, la portière parisienne a expliqué espérer qu’une hiérarchie claire chez les gardiennes sera dessiné du côté du PSG. Elle a également évoqué comment elle vivait cette alternance depuis le début de la saison.

« Je l’ai toujours dit, j’ai un entourage merveilleux. Déjà, si ça va bien dans ma tête, derrière, ça peut mal se passer au foot, cela ne va pas me déstabiliser. Je me sens tellement forte dans ma vie de tous les jours grâce à ma compagne et à ma famille. C’est vraiment une chance. Si je n’avais pas cela, j’aurais certainement chuté. Au niveau du foot, j’arrive à prendre du recul, en me disant que quand j’entre sur le terrain, je donne le meilleur de moi-même et le coach fait ses choix. Cela ne me plaît pas toujours. Mais cela ne sert à rien d’aller parler et de s’énerver sur une personne. Je me remets en question, je travaille et puis il fait les choix qu’il veut. »

« Je sais que les filles aimeraient avoir une gardienne pour avoir des automatismes »

Elle a ensuite évoqué ce que l’alternance pouvait déstabiliser chez une gardienne. « Oui, dans le sens où on se demande pourquoi on alterne. Est-ce parce qu’on a fait un match moyen ? Parce qu’il faut donner du temps de jeu à l’autre ? On se remet en question… Le coach Jocelyn (Prêcheur) a été clair en disant qu’il donnait du temps de jeu aux deux car il n’avait pas acté sur une numéro 1 ou une numéro 2. Je sais que les filles (au PSG) aimeraient avoir une gardienne pour avoir des automatismes. Je dois montrer que je suis capable d’avoir le poste de numéro 1. J’attends ce poste de numéro 1 au PSG avec impatience en me disant : « Le PSG, faites-moi confiance. La sélection me fait confiance, alors pourquoi pas vous ? » C’est le coach qui décide mais ce qui m’appartient, ce sont mes performances sur le terrain et quand j’y entre, je donne le maximum.«