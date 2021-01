Marquinhos est l’un des piliers du PSG depuis plusieurs années. Il est l’un des meilleurs parisiens depuis le début de la saison, si ce n’est le meilleur et a disputé lors du trophée des Champions son 300e match sous le maillot Rouge & Bleu. Propulser capitaine cet été depuis le départ de Thiago Silva, le numéro 5 parisien impressionne Jean-Marc Pilorget. “Si j’étais coach, Marquinhos serait le premier que j’inscrirais sur la feuille de match. C’est une évidence, même à l’époque de Thiago Silva, c’était le meilleur de tous, s’enflamme Pilorget pour le Parisien. Il est fiable techniquement, intelligent dans le jeu, bon sur l’homme et, contrairement à beaucoup de défenseurs centraux, il est tonique et ne manque pas de vitesse. Disons-le clairement, je suis fan de ce garçon !“. Le recordman du nombre de match sous le maillot du PSG (435) pourrait voir son record tomber dans les prochaines années. Pilorget avoue qu’il ne serait pas frustré de voir Marqui le dépasser et devenir le joueur le plus capé de l’histoire du PSG. “J’avoue que si certains m’avaient dépassé, ça m’aurait fait ch…Mais certainement pas lui.”