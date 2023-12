Pisté par d’autres clubs, Lucas Beraldo ne veut que le PSG

Le PSG pourrait s’offrir deux joueurs brésiliens cet hiver avec Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Ce dernier n’aurait qu’une destination en tête, les Rouge & Bleu.

Ces derniers jours, le nom de Lucas Beraldo est arrivé dans l’actualité mercato du PSG. Le jeune défenseur central de Sao Paulo (20 ans) se serait déjà mis d’accord avec les dirigeants parisiens pour son futur contrat alors que les deux clubs discutent encore autour de l’indemnité de transfert. On entend parler d’une offre du PSG à hauteur de 20 millions d’euros plus cinq millions de bonus. Dans ce dossier, le PSG n’est pas seul. Le Zénith Saint-Pétersbourg et Leicester s’intéressaient également au joueur.

A voir aussi : Analyse CS – Qui est Lucas Beraldo, nouvelle piste du PSG ?

Le dossier bouclé cette semaine ?

Le club russe aurait fait une offre de 18 millions d’euros à Sao Paulo, proposition refusée par le club brésilien, indique Globo Esporte. De son côté, l’équipe anglaise a expliqué qu’elle s’alignait sur l’offre du Zénith et qu’elle était prête à offrir 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Lucas Beraldo. Mais le joueur aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il n’avait qu’une seule destination en tête pour son futur, le PSG. La parution brésilienne indique que le club de la capitale n’a pas encore fait de proposition officielle à Sao Paulo, mais qu’il a discuté de façon informelle. L’offre parisienne serait d’au moins 20 millions d’euros, même si Sao Paulo aimerait toucher un peu plus. Le club brésilien, qui ne possède que 60% des droits du joueur, discute avec Beraldo pour que le joueur renonce à une partie des 20 % auxquels il a droit. « Sao Paulo espère conserver 10 %, augmentant ainsi sa part du total à 70 %. » Sao Paulo négocie également avec le club XV de Piracicaba, qui possède les 20% restant du joueur. Ce dernier accepte de discuter. « Les dirigeants du XV affirment cependant ne pas avoir encore été informés des négociations pour la vente de Beraldo. » Les suiveurs de ce dossier estiment que le transfert de Lucas Beraldo au PSG pourrait être bouclé cette semaine, conclut Globo Esporte.