Pisté par le PSG, Joshua Kimmich évoque son avenir

L’été prochain, le PSG compterait renforcer son effectif avec des joueurs de grande qualité à tous les postes. Pour le milieu de terrain, il penserait à Joshua Kimmich. Ce dernier a évoqué son avenir.

Avec le départ de Kylian Mbappé à l’issue de son contrat, le PSG ne souhaite pas recruter de superstar pour remplacer son meilleur buteur de l’histoire (246 buts). Il compte renforcer chacune de ses lignes avec un joueur de haut niveau. Pour le milieu de terrain, les dirigeants parisiens penseraient à Bruno Guimaraes ou bien Joshua Kimmich. Ce dernier, en fin de contrat en juin 2025 avec le Bayern Munich, pourrait décider de changer d’air cet été, après neuf ans au sein du club bavarois.

Titulaire lors du large succès du Bayern Munich contre Mayence en Bundesliga hier après-midi (8-1), l’international allemand a été interrogé sur son avenir à l’issue de la rencontre. Pisté par le PSG ou bien encore le FC Barcelone, Joshua Kimmich a botté en touche. « Il me reste encore plus d’un an de contrat et personne ne m’a encore parlé. Je suis détendu. Je veux montrer le meilleur de moi-même pour ce club et ensuite, nous verrons ce qui se passera », lance Kimmich pour Sky Sport Deutschland. Relancé pour savoir s’il se sentait bien au Bayern Munich, alors que des rumeurs indiquent qu’il ne s’entendrait pas avec son entraîneur, Thomas Tuchel, le milieu de terrain ou latéral droit, a répondu par un grand oui. « C’est sûr que je suis heureux ici, je suis content du club et de la ville bien sûr. »